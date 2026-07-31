7月28日に発生した「令和8年熊本地震」。熊本県の宇城（うき）市や氷川町で震度7を記録し、その後も数百回に及ぶ余震が続いている。電気、ガス、水道が止まっている地域がある上に、いまだ倒壊した建物内に取り残された人たちの救助活動も続いている。そんな中、「24時間テレビチャリティー委員会」が熊本県に1000万円の義援金を拠出すると発表した。これに対して予想外のコメントが並んでいる。＊＊＊【写真を見る】「先天性