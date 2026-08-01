ノートを製造する大栗紙工（大阪市生野区）の公式Xアカウントが8月1日までに情報を更新。防災バッグにノートを入れた方がよい理由について、紹介しています。【画像】知らなかった…これが災害時に役立つノートの“意外な活用法”です！メーカーが紹介する5つの活用法とは？公式アカウントは「先日バズった時のポストを再掲します」と投稿し、7月9日の投稿を引用リポスト。この投稿では「防災バッグに、ノートを1冊入れてくだ