日本相撲協会の英語圏向けユーチューブチャンネル「ＳＵＭＯＰＲＩＭＥＴＩＭＥ」が新動画を更新。大相撲名古屋場所で優勝と大関復帰を同時に達成した安青錦（安治川）を特集した。動画では安青錦が関脇に転落したことや１０勝すれば大関に復帰できることを説明した上で、１５日間をプレーバック。８日目の取組で左足を負傷しながらも、賜杯をつかみ取るまでの激闘が紹介された。動画のコメント欄には、海外のファンから