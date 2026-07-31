横浜市は7月30日、パワーハラスメントの告発を受けていた山中竹春・横浜市長の問題で、弁護士らによる第三者による調査報告書を公表。山中市長の威圧的な言動について、告発の大部分がパワハラにあたると認定した。調査報告書では総合評価として《職員の尊厳を深く傷つけ、職場環境を悪化させる、決して看過できない重大なパワハラ行為があったと認定せざるを得ない》と記した。この問題は、2026年1月、前人事部長の実名告発