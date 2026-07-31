内田有紀に新境地か――。寺西拓人とダブル主演を務めるフジテレビ系ドラマ「ラストノート」３０日放送の第４話で演じた「胃もたれ」「ぎっくり腰」がアラフィフ女性のリアルを見せたのか、ＳＮＳで反響を呼んでいる。同じ日に５０歳の誕生日を迎えた葵（内田）と優子（坂井真紀）の幼なじみ親友が、優子に安物絵画を１６０万円で売りつけた澄晴（寺西）を巡って?溝?を生じさせてしまう。優子の敵討ちをすべく介入した葵は澄晴