ドジャース山本由伸（27）が、12勝目をかけて日本時間2日のレッドソックス戦に登板する。【もっと読む】大谷翔平は今季中の投手復帰どころか「二刀流消滅危機」7月上旬から球宴を挟んで球団タイ記録の15連勝をマークし、オリックス時代の同僚である吉田が在籍するレ軍を相手に自己最多タイの勝ち星を目指す。今回はローテがズレたものの、今季の山本は佐々木朗希（24）の登板翌日にマウンドに上がるケースが多く、ここまで