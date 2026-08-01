何はともあれ「それは男女差別だ！」「ジェンダーバイアスがどうしたこうしただ！」と指摘すれば、自分は正しいことを言っていると鼻高々になれます。本当になくすべき「差別」なのか、指摘することに意味があるのか、そこは関係ありません。おかげで、スキあらばドヤ顔で指摘したがる人がたくさんいます。【写真】批判受け「ママ応援企画」から「夏休み企画」へ…変更前後の企画写真、ワンコインで購入できる定食や惣菜など松