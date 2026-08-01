バレーボール男子・ネーションズリーグ・準決勝、日本−米国」（１日、寧波）世界ランク４位の日本は同５位で２４年パリ五輪銅メダルの米国と対戦する。１次リーグから無傷の１３連勝で準決勝まで駒を進めた日本男子。史上初の全勝優勝の期待がかかる。ＴＢＳは試合中継内で南波雅俊アナウンサーが７月２９日の準々決勝・中国戦での中継内の情報について言及。「中継内で試合当日まで日本チームは試合会場での練習ができな