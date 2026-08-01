パキスタンの標高8000メートルを超える山で雪崩が発生し、世界的に知られる登山家ら10人の行方が分からなくなっています。ロイター通信やAP通信によりますと、7月30日、パキスタン北部のカラコルム山脈にあるブロードピークで、登山隊が雪崩に巻き込まれました。行方が分からなくなっているのは、ネパール生まれの登山家ニルマル・プルジャさん（43）を含む10人です。登山隊はネパールやパキスタンのほか、アメリカ、中国、オマー