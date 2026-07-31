ブリュッセルの小便小僧が武士装束に、日ベルギー国交160周年を記念共同通信

ブリュッセルの小便小僧が武士装束に、日ベルギー国交160周年を記念

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ブリュッセルの観光名所「小便小僧」像に武士の直垂が着せられた
  • 日本とベルギーの国交樹立160周年を記念した行事の一環であり
  • 両国は1866年8月1日に修好通商航海条約を締結した経緯がある
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