「もう起きたことだから、くよくよしても始まらないよね。この先、どうなるかは全く見当がつかないけど、精一杯やろうと思う」【写真】「臭い」「プライバシーがない」被災者が語った“避難所のリアル”家が全壊したという70代の主婦は週刊女性PRIMEの取材に対し、そう力強く語ってくれた。熊本震災、避難所のリアル7月28日に発生した『令和8年熊本地震』。最大震度7を記録し、多くの人々の“いつもの日常”が奪われてしまった