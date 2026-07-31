7月から続々と夏ドラマの放送が開始している。『VIVANT』（TBS系、日曜21時〜）を楽しみにしていた人は多そうではあるが、夏ドラマはかなり豊作と言っていい。そこでドラマ好きの筆者が「最終回まで見たい！」と思った夏ドラマを5つ紹介したい。◆安心の松村北斗主演『告白-25年目の秘密-』まずは『告白-25年目の秘密-』（日本テレビ系、土曜21時〜）。『夜明けのすべて』『ファーストキス 1ST KISS』『九条の大罪』など、注目