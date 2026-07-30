7月16日からNetflixとPrime Videoで配信されているドキュメンタリーシリーズ『POTENTIAL 大倉忠義』。SUPER EIGHTのメンバーとして活動しながら、事務所の後輩であるジュニアの育成やプロデュースも手掛けている大倉忠義（41）に密着した番組だ。ふだんはなかなか見られない、大倉のアイドルプロデューサーとしての一面に迫った内容ということで、情報が公開されると配信を待ち望む声が多く聞かれていた。その一方で、ジュニアを応