犠牲となったベトナム人実習生チャン・バン・ソンさんを悼む兄ティエンさん＝1日午前、熊本市熊本県甲佐町の工場で技能実習生として働いていたベトナム人のチャン・バン・ソンさんは来日から数カ月で熊本地震に遭い、職場で犠牲となった。息子が生まれたばかりで、故郷に家を建てるのが夢だった。駆けつけた兄は、仕事熱心で家族思いだったと惜しみ「まだ息子の顔を直接見られていないのに」と嘆いた。ソンさんはベトナム北部