1日午後、愛知県弥富市の木曽川でしじみ採りをしていた男性が川でおぼれ死亡しました。 警察によりますと1日午後0時半すぎ、弥富市小島町の木曽川で「おーい」という声に気付いた男性が声の方向を見たところ、川に沈んでいく男性を見つけたということです。 おぼれた男性は60代から70代くらいで、およそ2時間後に救出された際には意識不明の重体でまもなく搬送先の病院で死亡が確認されました。 男性は1人