熊本地震による断水が続く中、震度7に襲われた宇城市では海上保安庁の入浴支援が始まりました。 【写真を見る】海上保安庁巡視船を停泊させ被災者に入浴支援「4日ぶりで最高」と喜ぶ声も断水解消まで継続の予定震度7の熊本県宇城市2026年熊本地震 記者「宇城市にとまるこちらの巡視船の船内では、断水が続く住民の入浴支援が行われています」 断水が解消されるまで―― 海上保安庁が三角港に巡視船を停泊