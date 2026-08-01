栃木県小山市内の中学校に侵入し、生徒が使用しているリコーダー20本などを盗んだとして、会社員の男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、茨城県常総市の会社員・坂本博容疑者（75）で、去年11月、栃木県小山市内の中学校の校舎に侵入し、生徒が使用するリコーダー20本などあわせて2万5000円相当を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、被害にあった関係者から110番通報があり、事件が発覚。その後、防犯