こちら八代市では、断水が続くなか助け合いの輪が広がっています。地域の人が集まる児童養護施設から伝えてもらいます。八代市役所から2キロほどの場所にある児童養護施設「八代ナザレ園」に来ています。市内では水道管の破損により多くの地域で断水が続く中、こちらの施設では井戸水を使用していたため被害を免れました。そのため、地震の翌日から入浴支援を行っています。きょうは午前中から車が絶え間なく出入りしていて、夕方