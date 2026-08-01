アメリカとイスラエルが、今週末にもイランのエネルギーインフラ施設への大規模な攻撃を計画しているとアメリカメディアが伝えました。【映像】米軍によるイランへの攻撃の様子CBSテレビは31日、複数の関係者の話として、アメリカとイスラエルがイランのエネルギーインフラ施設への過去最大規模の空爆を計画していると伝えました。攻撃は今週末を通して実施され、発電所や製油所などが標的になる可能性があるということです