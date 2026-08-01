ニューヨーク市の海水浴場でサメの目撃情報が相次ぎ、およそ50カ所のビーチが一時的に閉鎖されました。ニューヨーク市はドローンを使った対策を強化しています。【映像】ドローンが捉えた“3メートル弱”サメの姿（実際の様子）ニューヨーク市の消防や警察などは連日、サメ対策としてビーチから数十メートルの沖合をドローンで監視しています。公開された映像では、3メートル弱のサメの姿や海水浴客の数メートル先をサメがゆっ