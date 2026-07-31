7月22日の「文春オンライン」で、上演中のミュージカル『愛の不時着』で共演する元宝塚女優・花乃（かの）まりあとの密会を取りざたされ、世間に衝撃を与えた元「BE:FIRST」の三山凌輝。双方の事務所はコメントを出し、舞台の役を深める目的だったものの、不適切な行動だったとして謝罪した。「三山さんは2025年に女優の趣里さんと、花乃さんは2024年に一般男性と結婚し、双方に子どもがいます。『愛の不時着』は7月12日から上演