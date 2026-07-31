熊本県のイオンに入る店舗で31日午後、男性が崩落した壁の下敷きになっているという通報がありました。男性は意識がない状態で救助されたということです。消防によりますと、31日午後6時ごろ、熊本県宇城市のイオンモール宇城に入る蔦屋書店でイオンの職員から80代の男性が崩落した壁の下敷きになっているという通報がありました。消防によりますと、男性は意識がない状態で救助されたということです。詳しい容態についてはわかっ