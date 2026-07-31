東武東上線の電車に乗務中だった車掌が電子タバコを吸っていたとして、東武鉄道（東京都墨田区）は2026年7月31日、公式サイトで発表して謝罪した。車掌については、厳正に処分する方針だとしている。乗客が同社お客さまセンターに申告して発覚同社では、「車掌が乗務中に喫煙していた事象について」と題して発表した。それによると、車掌は7月29日午前11時50分ごろ、埼玉県坂戸市付近の東武東上線・北坂戸駅〜高坂駅間を走行中に、