「アジア最大級の犯罪組織」と呼ばれる「プリンス・グループ」の最高幹部とされる男が、アメリカに送還されていたことが分かりました。男は日本で入管難民法違反の罪で略式起訴されていました。関係者によりますと、アメリカに送還されたのはキプロス国籍で中国出身のフー・シー氏（44）で、先月29日に日本を出国したということです。フー氏は大規模な特殊詐欺などへの関与が疑われている「プリンス・グループ」の最高幹部の1人と