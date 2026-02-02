ノルディックスキー・ジャンプで１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が２日、Ｗ杯に参戦していたドイツからミラノ入りした。取材対応はなかったが、落ち着き払った雰囲気は好印象。４度目の大舞台で、余裕さえ漂わせながら決戦の地に降り立った。「いよいよだなという気持ちだし、自分のやるべきことに集中したい」と気持ちを引き締めた。さらに、イタリアでは「本場のボンゴレを食べたい」と笑顔を浮かべた。

昨季、Ｗ杯の表彰台をキャリアで初めて逃し、今季もここまで表彰台はない。直近のビリンゲン大会（ドイツ）も１２位、１０位と厳しい状況が続いているとはいえ、地道に積み上げてきた自分のジャンプが形になりつつあり、４位が３度と復調気配を示しているのも確かだ。

４度目の舞台は、１３年の世界選手権で個人銀メダル、混合団体で金メダルに輝いた思い出の地。２大会ぶりのメダルで存在感を見せるには最適の舞台だ。今後、５日から公式練習に参加し、８日の個人ノーマルヒルから４度目の五輪がスタートする。

４年間積み上げてきた技術と経験を武器に、前回２２年北京五輪混合団体でスーツの規定違反で失格した屈辱を晴らしにいく。「なかなか調子を上げられなかったので、その反省を踏まえて改善していきたい」と気持ちを高めた。