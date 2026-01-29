【本日終了】Kindle本が50%ポイント還元中！芥川賞受賞作など人気作品も対象

対象タイトルが50％ポイント還元になる「Kindle本 冬のポイントフェア」が2026年1月29日（木）23：59まで開催中です。気になっていた話題作や、いつか読もうと思っていた名作をお得に手に取れるチャンス。深まる冬の夜、暖かい部屋でお気に入りの本を広げて特別な読書体験をしませんか？

23の国と地域で翻訳決定。芥川賞受賞作「ハンチバック」

〈あらすじ〉「私の身体は生きるために壊れてきた。」井沢釈華の背骨は、右肺を押し潰すかたちで極度に湾曲している。両親が遺したグループホームの十畳の自室から釈華は、有名私大の通信課程に通い、しがないコタツ記事を書いては収入の全額を寄付し、18禁TL小説をサイトに投稿し、零細アカウントで「生まれ変わったら高級娼婦になりたい」と呟く。ある日、グループホームのヘルパー・田中に、そのアカウントを知られていることが発覚し――。

累計290万部突破。直木賞を受賞した大ベストセラー「容疑者Xの献身」

〈あらすじ〉天才数学者でありながら不遇な日々を送っていた高校教師の石神は、一人娘と暮らす隣人の靖子に秘かな想いを寄せていた。彼女たちが前夫を殺害したことを知った彼は、2人を救うため完全犯罪を企てる。だが皮肉にも、石神のかつての親友である物理学者の湯川学が、その謎に挑むことになり…。

「普通」とは何か？現代の実存を軽やかに問う「コンビニ人間」

〈あらすじ〉36歳未婚、彼氏なし。コンビニのバイト歴18年目の古倉恵子。日々コンビニ食を食べ、夢の中でもレジを打ち、「店員」でいるときのみ世界の歯車になれる――。ある日、婚活目的の新入り男性・白羽がやってきて、そんなコンビニ的生き方は恥ずかしい、と突きつけられるが……。第155回芥川賞受賞作。

笑いとは何か、人間とは何か。「火花」

〈あらすじ〉売れない芸人の徳永は、天才肌の先輩芸人・神谷と出会い、師と仰ぐ。神谷の伝記を書くことを乞われ共に過ごす時間が増えるが、やがて二人は別の道を歩むことになる。笑いとは何か、人間とは何かを描ききった、又吉直樹氏のデビュー小説。

大人も子どもも知っておきたい、経済教養小説。「きみのお金は誰のため」

〈あらすじ〉ある大雨の日、中学2年生の優斗は、ひょんなことで知り合った投資銀行勤務の七海とともに、謎めいた屋敷へと入っていく。そこにはボスと呼ばれる大富豪が住んでおり、「この建物の本当の価値がわかる人に屋敷をわたす」と告げられる。その日からボスによる「お金の正体」と「社会のしくみ」についての講義が始まり――。「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024」総合グランプリ第１位受賞作です。

第163回直木賞受賞。犬を愛するすべての人に捧げる「少年と犬」

〈あらすじ〉傷つき、悩み惑う人々に寄り添う一匹の犬は、なぜかいつも南の方角に顔を向けていた。2011年秋、仙台。震災で職を失い、家族のため犯罪に手を染めた男。偶然拾った犬が男の守り神になった（男と犬）。壊れかけた夫婦は、その犬をそれぞれ別の名前で呼んでいた（夫婦と犬）。人と犬の種を超えた深い絆を描く名作。

女性の友情と亀裂、そしてその先を切なくリアルに描く「対岸の彼女」

〈あらすじ〉いじめで群馬に転校してきた女子高生のアオちんは、ナナコと親友になった。専業主婦の小夜子はベンチャー企業の女社長・葵にスカウトされ、ハウスクリーニングの仕事を始める。立場が違ってもわかりあえる、どこかにいける、と思っていたのに……。

世界のしくみを楽しく学べる。「13歳からの地政学」

高校生・中学生の兄妹と年齢不詳の男「カイゾク」との会話を通じて、「地政学」を楽しくわかりやすく学べる一冊。「地政学」がわかれば、歴史問題の本質やニュースの裏側、国同士のかけひきも見えてきます。読者が選ぶビジネス書グランプリ2023「リベラルアーツ部門賞」受賞。大人も子どもも、世代を超えて人気を集めています。

