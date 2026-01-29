【前後編の後編/前編からの続き】

かたや首相が衆院解散に踏み切れば、こなた新党結成の報である。その党名に見られる「中道」は仏教用語で、かねて創価学会員が慣れ親しんだ、亡き池田大作氏ゆかりの言葉でもあった。連立を離れた公明党の一大転身が呼んだ激震。主導権を握るのは一体、誰か。

＊＊＊

前編では、新党結成にあたり、立民側が公明側に行った数々の譲歩について報じた。

新党名発表から2日後の18日、学会は総本部のある東京・信濃町の関連施設で緊急の「全国地区部長・地区女性部長会」を開いた。

開会に先立ち、あいさつした斉藤鉄夫代表（73）は、

「新党の基本政策には、公明党が昨年11月に発表した“中道改革”の政策5本柱がそのまま盛り込まれる予定です」

高市早苗首相

と説明し、新党が公明の精神を受け継ぐものだと強調。原田稔会長（84）も、亡き池田大作名誉会長が作家の松本清張氏との対談で口にした、こんな一節を披露した。

〈われわれの中道主義は民衆から盛り上がったものである。仏法の中道主義という哲学を裏付けにしたものだ〉

原田会長はさらに、

「最大多数の幸福という理想を実現するため、日本を改革する時は今をおいてほかにない。私たちはこの確信で、堂々と政治に参加して参りたいと思います」

そう力を込めたが、10分ほどにわたる弁舌で「中道政治」「中道主義」など中道という言葉を計10回用いた。そこには“崇高なる”新党の略称を学会員に刻まんとする強い意図がうかがえる。

学会女性部の現役幹部がこう明かす。

「部長会後に開かれた支部会議では、比例で『公明』とは書かないでくださいと念を押されました。また、F（フレンドの意。投票呼びかけの対象となる非学会員）に対しては丁寧に説明していきましょうとの確認もありました。1月24日から25日の間に、選挙用ポスターが学会の末端組織である『地区』ごとに5枚ずつ配布されます。26日夜までに公明のポスターは新党のものに張り替えるようにとのお達しが出ました」

「萩生田氏にとって最悪の展開」

別の学会員が声を潜める。

「総選挙に向けての取り組みに関する指示書が地区ごとに配布されています。指示書の内容は地区によって異同がありますが、共通しているのは電話、SNS、党公式ユーチューブなど、複数メディアの活用の奨励です。もちろん、友好的と見込まれる非学会員への『励まし』、つまりは少人数での対話を含めたアプローチが重視されている点は、昔と変わるところがありません」

すでに始動している集票マシーンのエンジン。周知のように公明の比例得票数はピーク時の2005年衆院選で898万票だったものが、一昨年10月の衆院選では596万票、昨年7月の参院選では521万票と急速に落ち込んでいる。組織の高齢化が理由とみられるとはいえ、いまだ屈指の集票力を誇ることは間違いなく、その動向は選挙の趨勢に直結する。

「一つの小選挙区での公明の得票は、平均して1万〜2万票といわれています」

とは、政治部デスク。

「一昨年の総選挙の結果をもとに、仮に公明の1万票が立民の候補者に上乗せされたとしましょう。すると、自民の現職がいる小選挙区のうち、最大37選挙区で逆転が起こることになる。その場合、自民は小選挙区で100議席を割り込み、よくて95議席とみられます。一方、立民は141議席に届く計算です」

例えば萩生田光一幹事長代行（62）の東京24区。前回、立民の有田芳生氏（73）を辛くもしのいだが、約8000票差まで迫られた。

「東京24区は創価大などの関連施設が多い、学会にとっての聖地・八王子市の大部分にあたります。公明票は3.5万票規模に上るといわれ、萩生田氏にとって新党結成は最悪の展開です」（同）

学会員は上層部の指示に従う？

少なくとも今回の新党結成は、官邸にとっても想定外だったようだ。木原稔官房長官（56）は周囲に、

「まさか立民と公明が一緒になるとは思ってもいなかった。安保法制に反対した党と賛成した党が一緒になれるのかね」

と語ったというが、高市首相が解散に打って出たからには今さら後に引くわけにもいくまい。

政権幹部に公明と立民の合流についてただすと、強気な姿勢を示すのだ。

「自民は26年間にわたって公明と連立してきた。学会本部が何を言おうとも、地方には長年かけて築いた人脈がある。例えば“県議会の議長は自民、副議長は公明”といった役割分担のもと自治体運営を回してきたような例は数え切れない。上から唐突に“明日から立民と組め”と言われても、そう簡単に切り替えられるものではないだろう」

実際のところ、現場の学会員は素直に上層部の指示に従うものなのか。

ある自民党関係者は、公明・学会のエンジンは「回り切らないのではないか」との見方を披露する。

「旧公明の候補はもれなく比例名簿の上位で処遇されるわけだから、ほぼ自動的に議席は維持できる格好です。その状況で、現場の学会員は本当に小選挙区で立民候補の応援に本腰を入れられるものなのか。疑問が残るね」

学会の事情に詳しいジャーナリストの乙骨正生氏も、やはり同様に、

「公明・学会の執行部が新党に前向きでも、学会員全員が納得しているわけではありません。実際、公明党の元最高幹部の一人は、新党結成を“頭破作七分（ずはさしちぶん）だ”、つまり法華経の教えに背いたせいで心も頭もおかしくなり、まともな判断ができなくなったのだと嘆いています。時の政権を敵に回す危険性を熟知している立場から、執行部が下した自民党との全面対決という判断を“誤っている”と批判しているわけです」

「さみしい気持ち」

ならばと、このたび戦場に放り出されることになった議員たちに見解を問うた。

前回、栃木1区で立民候補に1万5000票差まで追い上げられた自民の船田元・元経済企画庁長官（72）は、

「私自身は、公明党の連立離脱、新党結党への動きで受けたショックから立ち直れていません」

と、漏らすのだった。

「地元の公明党の県会議員さんや市会議員さんも、まだ今回の新党と選挙体制に戸惑っている人が多くて、すぐに“さようなら”という感じではありません。しかし、公明党というのは非常に組織力の強い政党でございますから。心情的には“頼むから全部向こうに行かないでください”といった感じで、とにかくひたすらお願いをする立場です」（同）

落選危機がささやかれる現職閣僚の一人もこう言う。

「公明党の票が大幅に減るのではないかと懸念しています。肌感覚として苦しい部分があるのは否定できない。解散の時期についても正直に言って戸惑っています。予算が成立した後でもよかったと思いますが、総理のご決断ですから、職務をこなしつつ全力で選挙にも取り組んでいくしかありません」

森山裕前幹事長（80）も悲嘆の口ぶりだ。

「率直に申し上げて非常にさみしい気持ちです。これまでは自民党と公明党で政策協定をして、どこの選挙区は公明党が出すから自民党は遠慮するとか、そういう選挙区調整をしてきたわけですよね。ところが公明党がなくなれば、協力のしようもない。厳しい選挙になるだろうと思います」

「ずっと戦ってきた相手ですからね……」

かたや、学会の支援を新たに受けることになった立民側にも、一部でわだかまりがあるという。

長年、ある関西の選挙区で公明候補と激しい戦いを繰り広げ、過去には対立陣営によってポスターを破られた経験を持つ現職の立民議員が吐露するのだ。

「公明とは政策に関してはさして違和感はありませんが、やはりずっと戦ってきた相手ですからね……。ただし、私以上に支援者のほうがもっと複雑な思いを持っているのでは」

公明・学会が立民を、彼らの言葉でいう「折伏（しゃくぶく）」、すなわち説き伏せた末に立ち上がったかとも映る新党。学会票の行方いかんで選挙の結果が左右され、歓喜や悲嘆をもたらすであろうことは疑問の余地がない。

政治ジャーナリストの青山和弘氏が総括して言う。

「官邸は当初、公明と立民の協力が選挙区ごとの限定的なものにとどまると踏んでいたのではないでしょうか。ここまでの展開は完全に想定外で、高市首相は焦りの色が隠せない様子です。実際、周囲に“公約の弾をいくつか出して”と急き立てていると聞いています」

首相の乾坤一擲（けんこんいってき）の大勝負が招いた政界再編という大波乱。その波は、他ならぬ首相自身に打ち返すかもしれない。

前編では、新党結成にあたり、立民側が公明側に行った数々の譲歩について報じている。

