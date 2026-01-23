¥É·³´ÆÆÄ¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È·ëËö¡É¡¡ËÜ¿Í¤Ï¼åµ¤¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤â¡ÄÆÏ¤¤¤¿°¦ºÊ¤Î´ê¤¤
¥í¥Ï¥¹¤Î·àÅªÃÆ¤òÍ½¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÍ£°ì¤Î¿ÍÊª¡É
¡¡Ìó2¤«·îÈ¾Á°¡¢Á´ÊÆ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¾×·â¥¢¡¼¥Á¤òÀ¤³¦°ì´ÆÆÄ¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Î9²ó¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤Î·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ï¥¹¤Î°¦ºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¼«¼Ò¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥³¥¹¥¿¥¹»á¤ÈÂÐÃÌ¤·¡¢À¤³¦°ì¤òÄÏ¤àÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹¤Î°ìÈ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥³¥¹¥¿¥¹»á¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ìÈ¯¤òÍ£°ì¥í¥Ï¥¹¤Î¡È°¦ºÊ¡É¤À¤±¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡Ø¤¤¤Ä¤«¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢É×ÉØ¤¬¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¸ÀµÚ¡£Â³¤±¤Æ¶»¤ÎÆâ¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿Î¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÈà½÷¤Ï¥í¥Ï¥¹¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈà¤Ï¡ØËÍ¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤è¡£¤À¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥í¥Ï¥¹¤ÏºÊ¤Î¡ÉÍ½¸À¡É¤Ë¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÈÖ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ¹×¸¥¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Ç¤Ï¡¢¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ò²ÚÎï¤ÊÊáµå¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂè7Àï¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤òÄ¾´¶¤ò¸µ¤Ë·èÃÇ¡£¡ÖÈà¤Ê¤é²¿¤È¤«¤·¤Æ½ÐÎÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Çµ¯ÍÑ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀÃÆ¤Î½Ö´Ö¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸«¤»¤¿¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¥³¥¹¥¿¥¹»á¤¬ÏÃ¤¹¤È¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ï´°Á´¤Ë1¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À¿À¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÁÉ¤é¤»¤¿°ì·â¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë1Ç¯550Ëü¥É¥ë¡ÊÌó8²¯5400Ëü±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¡£2·î¤Ë37ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤òÄù¤á³ç¤ë¡È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤¬ÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë