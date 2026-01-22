【PLAMAX MF-98 minimum factory 機首コレクション YF-29 GALAXY SET】 4月 発売予定 1月22日 予約受付開始 価格：15,400円

マックスファクトリーは、1/20スケールプラモデル「PLAMAX MF-98 minimum factory 機首コレクション YF-29 GALAXY SET」を4月に発売する。価格は15,400円。1月22日から予約受付を開始した。

本製品は2025年7月に開催された「マクロスF ギャラクシーライブ☆ファイナル 2025」会場で発表されたプラモデル。「YF-29」は金色とメタリック成分を含んだ黒の2色で、「マクロスF」キャラクターデザインの江端里沙氏が描くライブ第1弾キービジュアルを基にしたデカール、「minimum factory」の「シェリル・ノーム」、「ランカ・リー」、「早乙女アルト」が付属する。

「早乙女アルト」をコックピットに搭乗させるにはコックピット部分の加工が必要。「シェリル」、「ランカ」の衣装にもメタリック成分が含まれつややかな輝きを感じられる。2人の華々しいライブに展示された機体のような迫力を感じられるセットとなっている。

undefined

(C)2021 BIGWEST