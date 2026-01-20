この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が、「 触ってもいいか聞いたら反応が可愛すぎた【小さなジャンボくん】」を公開しました。動画では、ジャンボセキセイインコのつっきー君が、飼い主さんの問いかけに言葉を理解しているかのような反応を見せています。
テーブルの上で、まるで置物のようにちょこんと座るつっきー君。飼い主さんが「ちょんちょんしていい？」と優しく声をかけながら指を差し出します。すると、つっきー君は逃げるそぶりも見せず、静かに頬を差し出しました。

飼い主がそっとほっぺに触れると、つっきー君は気持ちよさそうに目を細めます。これは、つっきー君なりの「触ってもいいよ」という承諾の合図のようです。
しかし、しばらく撫でていると「ちょっとさわりすぎ！」と相方インコのひなちゃんが鳴き声で抗議。さらに後頭部を触ろうとすると、今度はつっきーくんもはっきりとくちばしで指を制止し、見事な意思表示を見せました。
この投稿には「癒し系インコさん最高！」「玉子みたいなフォルムが可愛い」「ひなちゃんの声真似のお喋りにも笑った」など、絶賛のコメントが寄せられました。

この後、2羽はケージに戻って就寝の時間。ケージの中でもぴったりと寄り添う仲睦まじい姿を見せてくれました。つっきー君の賢さと、ひなちゃんとの愛らしい日常に癒やされる動画となっています。

00:00

攻防戦の始まり？
01:18

置物と化したジャンボくん
01:51

「触ってもいい？」まさかの神対応
03:34

おしゃべりが止まらない寝る前のひなちゃん

