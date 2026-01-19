ヤマハが2025年11月19日に発表した新型電動スクーター「JOG E（ジョグイー）」は、日本の原付市場に新たなスタンダードを打ち立てる意欲作です。

同年12月22日より東京と大阪で先行発売されました。

新型ジョグイーにおける最大のトピックは、ヤマハ車として初めてホンダ製の交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e：」を搭載したことです。これは2024年8月に両社が合意した、共通仕様バッテリーを用いる車両のOEM供給提携によって実現した記念すべき第1号モデルであり、製造についてもホンダの中国工場が担当しています。

こうしたメーカーの垣根を越えた異例のタッグの背景には、50cc以下の原付バイクに対する環境規制の厳格化があります。電動化という共通の課題に対し、両社の強みを持ち寄ることで規制をクリアし、変化する現代の市場ニーズへ的確に応える狙いがあります。

走行性能については、後輪のインホイールモーターと効率的な出力制御により、街中での移動に最適なセッティングが施されました。一回の充電で53km（30km／h定地走行時）の航続距離を確保しています。

さらに、バッテリーシェアリングサービス「Gachaco（ガチャコ）」を利用すれば、ステーションでバッテリーを交換するだけで走行を継続でき、充電待ちの手間もありません。

デザイン面では、ハンドルと連動するヘッドランプや流れるようなサイドラインといった歴代ヤマハスクーターの伝統「人機官能」と、EVらしいジオメトリックな先進性が融合しています。

装備も充実しており、前後連動ブレーキやフルデジタルメーターに加え、バッテリーを搭載しながらも小物を収納できるシート下スペース、USB Type-A対応のフロントポケットなど、日常の利便性が追求されました。

カラーリングは、シアンの差し色が映える「ディグニファイドグレーメタリック」と、ソリッドな「コンクリートグレー」の2色展開です。

価格は15万9500円（消費税込）と手ごろな値段に抑えられていますが、当初は車体のみの販売となるため、別途Gachacoの有償契約が必須となります。

そのため、販売はステーションが設置されている地域に限定されますが、2026年後半にはバッテリーと充電器がセットになった通常販売も予定されています。

電動化とシェアリングが融合したこの新しいコミューターが、今後どのような広がりを見せるか注目されます。