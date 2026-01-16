¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ·ò»Ê¡¢Î¹Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂç·ãÅÜ¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦µö¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤ë¤ä¤ó¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬¡¢Ç¯»Ï¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦µö¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎ¹Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡ÈÂç·ãÅÜ¡É¤·¤¿¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ·ò»Ê
¡¡Æ°²è¤Ï¡Ö¡ÚÂç·ãÅÜ¡Û¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¤¬Àµ·îµÙ¤ß¤ËÎ¹Àè¤Ç¿ô¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆâÍÆ¡£Àµ·î¤ËÆá¿Ü¹â¸¶¤Ç¡¢1Çñ12Ëü±ß¤Û¤É¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¨¥³À¶ÁÝ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸Î¾ã¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤«¤é¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¡Ø20¡ó¡¢¤ªÉô²°Âå¤Î¤Û¤¦°ú¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÂå¤ï¤ê¤ËÃÈË¼´ï¶ñ¤òÃÖ¤¤¤È¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡£´¨¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¡Ö¤¸¤ã¤¢Á´Á³¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥³À¶ÁÝ¡×¤«¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ëÀ¶ÁÝ¡×¤«Áª¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ï¡¢½éÆü¤ÈÆ±¤¸À¶ÁÝ¡£Íè¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¨¥³À¶ÁÝ¡×¤Ï¡Öºòº£¤ÎSDGs¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¡Ê¥Î¡¼¥Þ¥ëÀ¶ÁÝ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤È¤«¤â¿·ÉÊ¤Î¾õÂÖ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÀâÌÀ¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¡ØÁ´Á³¡¢¥¨¥³À¶ÁÝ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ù¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤È¤«½Ð¤¿¤È¤¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î¡¢¤¯¤Ã¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¶Ã¤¡£¡Ö¡Ä¤½¤ì¥¨¥³¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î°ì¸À¤ËßÀ²ÈÎ´°ì¤¬Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥Ä¤ò2Æü´ÖÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¤«Á´Á³¤¤¤¤¤·¡¢Ëí¥«¥Ð¡¼¤È¤«¤âÊÌ¤Ë±ø¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ç¤¤¤¤¡¢Á´Á³¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¯¤Ã¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ï¡Ä¤½¤ì¥¨¥³¤«¡©¤ó¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¶ÁÝ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ä¤ó¡£¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¼«ÂÎ¤Ï¤µ¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ßÀ²È¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬À¶ÁÝ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬¿·ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£¤¢¤È¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤«¤â¡¢½Ð¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬¸µ¤ÎÃª¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤³¤ÇºÆ¤ÓÀ¼¤òÂç¤¤¯¡Ö¤¿¤À¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ï¤¯¤Ã¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Î¤Þ¤Þ¡×¤ÈÁÊ¤¨¡£ßÀ²È¤Ï¾Ð¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¨¥³À¶ÁÝ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï²¶¤ä¤ó¡×¤È¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¡¢ºÊ¤Ï¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¡Ö²Ç¤¬¤¨¤§¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£²¶¤¬¡Ø¤¢¤¢¡¢¤´¤á¤ó¡£²¶¤¬¥¨¥³À¶ÁÝ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¡×¤ÈÍýÍ³¤òÏÃ¤¹¤È¡¢ºÊ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¥¨¥³À¶ÁÝ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¡©¡×¤È°ì¸À¡£»³Æâ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¨¥³À¶ÁÝ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤âÄ´¤Ù¤¿¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥¨¥³À¶ÁÝ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¹¤ë»³Æâ¤ËÇú¾Ð¤¹¤ëßÀ²È¡£»³Æâ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¡¢Éô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ½½²¿Ëü¤âÊ§¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¢Éô²°¤¯¤Ã¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Î¤Þ¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÁÝ½ü¤¹¤ë¿Í¤ÎÏ«ÎÏ¤Î¥¨¥³¤µ¤Ï²¶¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤ë¤ä¤ó¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¦¤òÈÔ¤¤¤¿¤Î¤è¡£¤½¤ÎÆ¦ÈÔ¤¤¤¿À×¤È¤«¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤³¤ì¥¨¥³¤«¡©¥¨¥³¤È¥¨¥³¤¸¤ã¤Ê¤¤Àþ°ú¤²¿¤À¡©¤Ã¤Æ¡×¡È¥¨¥³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥³¤«¥¨¥³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤ÎÀè¤Ã¤Á¤ç¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬2¤Ä¡¢´ù¤Î¤È¤³¤Ë¥Ý¥ó¤ÈÍî¤Á¤Æ¤Æ¤ó¡£¤½¤ì¤Ï²¶¤¬¤â¤Î¤òÆ°¤«¤·¤¿¤é¸«¤Ä¤±¤¿¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ç¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°¤Î¿Í¤¬µÛ¤Ã¤Æ¤ÆÊÒ¤Å¤±Ëº¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁÝ½ü¤ËÍè¤¿¿Í¤¬µÛ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤É¤Ã¤Á¤â¥À¥á¡×¤È¡¢ÉÔ²÷¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¥À¥á¥À¥á¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤À¤á¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£ºÊ¤«¤é¡Ö¥¨¥³À¶ÁÝ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤¬¤³¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢ÁÝ½ü¤·Ëº¤ì¤Ê¤Î¤«¡£¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¡ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼Õ¤é¤ì¤Æ¤âYouTube¤Ç¸À¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£²¶¤Ï¤â¤¦µö¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¡£¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡£¥Û¥Æ¥ëÌ¾¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¯¤Ï¿Í¤Îºî¶È¤ä¤«¤é¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
