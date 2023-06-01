¡ÖÂçÎ¦¥¬¥á-¥¿¥¤¥ê¥¯¥¬¥á- ¡ãÅÁÀâ¤ÎÂçÎ¦¡ä¡×¡Ú¥¬¥Á¥ã»£¤ê²¼¤í¤·¡Û¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤Ï¥Ñ¥ó¥²¥¢¤ä¥¸ー¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÂçÎ¦¥¬¥á¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤è¤ê¡¢1·î¾å½ÜÈ¯Çä¤Î¥¬¥Á¥ã¡ÖÂçÎ¦¥¬¥á-¥¿¥¤¥ê¥¯¥¬¥á- ¡ãÅÁÀâ¤ÎÂçÎ¦¡ä¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤Ë¤¢¤ëÂçÎ¦¤È¥«¥á¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥·¥êー¥º¡ÖÂçÎ¦¥¬¥á¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëËÜ³Ê¶õÁÛ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¸½ºßÂ¸ºß¤¹¤ëÂçÎ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó¥²¥¢¤ä¥àー¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ê¤É¤«¤Ä¤ÆÃÏµå¾å¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÅÁÀâ¤ÎÂçÎ¦¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5¼ïÎà¤ÎÂçÎ¦¥¬¥á¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ó¥²¥¢Ä¶ÂçÎ¦¥¬¥á
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥²¥¢Ä¶ÂçÎ¦¥¬¥á¡×¤Ï¡¢¥Ú¥ë¥àµª¤«¤é»°¾öµª¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¥Ñ¥ó¥²¥¢ÂçÎ¦¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¡£ÂÎ¤¬ÀÖ¤¤Î¦¥¬¥á¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÂÀ¸Å¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÅÁÀâ¤ÎÂçÎ¦¤¬¥¸¥ª¥é¥ÞÉ÷¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤À
ÀÖ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§Åª¤À
¥ê¥¯¥¬¥á¤È¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡Æ¬¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¶²Îµ¤Î²½ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇØÃæ¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢²Ð»³¤¬Ê®²Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¢¥Ñ¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¶²Îµ¤äÍãÎµ¤Î»Ñ¤Ê¤É¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÊª¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¤³¤ó¤Ê¶²Îµ¤¿¤Á¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
²Ð»³¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÍãÎµ¤Î»Ñ¤Þ¤Ç¡ª
¥¸ー¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÂçÎ¦¥¬¥á
¡¡Æî¶ËÂçÎ¦¤ÈÊ¬Îö¸å¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂçÎ¦¤È¤âÊ¬Îö¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Û¤È¤ó¤É¤¬³¤¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸ÅÂå¤ÎÂçÎ¦¥¸ー¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥¸ー¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÂçÎ¦¥¬¥á¡×¤À¡£»ç¿§¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤«¥Õ¥¡¥ó¥ー¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
Â¤Î¥È¥²¥È¥²¤¬ÎÏ¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¤½¤Î»Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ë
¤Î¤Ã¤·¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤À
¹ÃÍåÉôÊ¬¤ÎÌÏÍÍ¤âÃúÇ«¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢Æ¬¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤«¤Ö¤êÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÇØÃæ¤Î¥¸¥ª¥é¥ÞÉôÊ¬¤Ë¤âÊ£¿ô¤ÎÄ»¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¤â¡¢´ä»³¤ä¸Ð¡¢ÎÐ¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌþ¤ä¤·¸ú²Ì¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£
¤Ê¤¼¤«Æ¬¤Ë¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¤¬¡ª¡©
¥ª¥¦¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÄ»¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤ë
¥àーÂçÎ¦¥¬¥á
¡¡¥ª¥«¥ë¥È»¨»ï¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢ÅÁÀâ¤Î¥àーÂçÎ¦¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥àーÂçÎ¦¥¬¥á¡×¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÂçÎ¦¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤«¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤â¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¤À
°äÀ×¤Ã¤Ý¤¤ÂÎ¤Î¥«¥éー¤âºîÉ÷¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¸å¤í»Ñ¤â¥¯¥»¤¬¶¯¤¤
¥àーÂçÎ¦¹¥¤¤Ë»É¤µ¤ê¤½¤¦¤À
¡¡ÂÎÁ´ÂÎ¤Ïº½Çù¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ¬¤Î¾å¤Ë¤Ï½ë¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ë¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇØÃæ¤Î¥¸¥ª¥é¥ÞÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢°äÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥æ¥Ëー¥¯¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤Ë¤ÏUFO¤¬Èô¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥È¥ë¥ß¥åー¥Æ¥£¥ìー¥·¥ç¥ó»þ¤Î¸÷Àþ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥áー¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¬¤ËË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë
UFO¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥àーÂçÎ¦¥¬¥á¡ÊÌë¡Ë
¡¡Àè¤Û¤É¤Î¡Ö¥àーÂçÎ¦¥¬¥á¡×¤¬ÆüÃæ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥àーÂçÎ¦¥¬¥á¡ÊÌë¡Ë¡×¤ÏÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤êÌë¤Î·Ê¿§¤òºÆ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º½Çù¤ÏÃë¤ÈÌë¤È¤Î´¨ÃÈº¹¤¬·ã¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ò¥ó¥ä¥ê¤ÈÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯ー¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À
ºÙ¤«¤¯ÅÉ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë
·Á¤Ï¡Ö¥àーÂçÎ¦¥¬¥á¡×¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸
¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤À
¡¡Ç»¤¤¥Ö¥ëー¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤â¡¢¤É¤³¤«¥¯ー¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬¤ËÉÕ¤±¤¿Ë¹»Ò¤â¡¢¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ª¥é¥ÞÉôÊ¬¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆüÃæ¤È¤Ï°Û¤Ê¤êUFO¤«¤é¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸÷¤ÎÉôÊ¬¤â¤è¤êÇ»¤¤¿§¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¹»Ò¤Î¥é¥¤¥È¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë
¥¸¥ª¥é¥ÞÉôÊ¬¤â¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤À
¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹³¤ÄìÂçÎ¦¥¬¥á
¡¡Âè1ÃÆ¤Î¡ÖÂçÎ¦¥¬¥á¡×¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÂçÎ¦¥¬¥á¤Ï¥ê¥¯¥¬¥á¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹³¤ÄìÂçÎ¦¥¬¥á¡×¤Ï¥·¥êー¥º¤Ç½é¤á¤Æ¥¦¥ß¥¬¥á¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¡¢¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ï¤¢¤ëÆüÆÍÁ³³¤Äì¤ËÄÀ¤ó¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÎ¦¤À¤«¤é¤À¡£
¤¢¤´¤Ò¤²¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë
¥¦¥ß¥¬¥á¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À
¥Þ¥Ã¥È¤Ê¹ÃÍå¤Î¿§¤â¥ê¥¢¥ë¤À
°Ò¸·¤Î¤¢¤ëÉ÷ËÆ¤À
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢³¤¤ÎÃæ¤Î¿ÀÅÂ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥È¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï³¤¿À¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØÃæ¤Î¥¸¥ª¥é¥ÞÉôÊ¬¤Ë¤â¡¢¿ÀÅÂ¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÁü¤¬·ú¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÀÅÂ¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÁü¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤Á¤é¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÂçÎ¦¥¬¥á-¥¿¥¤¥ê¥¯¥¬¥á- ¡ãÅÁÀâ¤ÎÂçÎ¦¡ä¡×¤Ï¡¢1·î¾å½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤â¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SF¤ä¸ÅÂåÊ¸ÌÀ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¥³¥ó¥×¥êー¥È¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
