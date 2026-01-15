Åìµþ¤ÎÀ¸³è¤ËÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ÒÂà¿¦¶â2,200Ëü±ß¤Î60ÂåÉ×ÉØ¡ÓÄêÇ¯¸å¡¢¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤òµá¤á¤Æ40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½»¤ó¤À¡ÖÃÏ¸µ¡×¤Ç¶ÃØ³¡£ÍýÁÛ¤ÎÂçÊø²õ¤Ë¡Ö»ä¤ÎÏ·¸å¤ÏÅÔ²ñ¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¥ï¥±
¡ÖÄ¹Ç¯½»¤ß´·¤ì¤¿Åìµþ¤òÎ¥¤ì¡¢Í¾À¸¤Ï¸Î¶¿¤ÇÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×ÄêÇ¯Á°¸å¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖU¥¿¡¼¥ó°Ü½»¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢°Ü½»¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æâ³Õ´±Ë¼¤¬2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö°Ü½»¡¦Äê½»¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°Ü½»¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÉÔËþ¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤ÎÍøÊØÀ¡×¤òÍÞ¤¨¡¢¡Ö°åÎÅ¡¦À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤¬µÞÉâ¾å¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡ÖÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼Â»Ü¾õ¶·Ä´ºº·ë²Ì¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎÌó3³ä¤Ç¡Ö½»Âð½¤Á¶¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¤òÃ´¤¦ÀìÌç¶È¼Ô¤ÎÉÔÂ¡×¤¬´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢U¥¿¡¼¥ó°Ü½»¤Î¼ÂÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤Î·öÁû¤òÎ¥¤ì¡¢¸Î¶¿¤Ø
ÅÔÆâ¤Î´ë¶È¤ò65ºÐ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¥Þ¥µ¥¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ø¤Î°Ü½»¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Î¥ê¥ó¥³¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¿Í¸ý¿ôËü¿Í¤Î³¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅìµþ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ÏÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¡¢¹â¤¤Êª²Á¡¢¤½¤·¤ÆÎÙ¤ËÃ¯¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´õÇö¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡£¸Î¶¿¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢²û¤«¤·¤¤Í§¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢Âà¿¦¶â¤ÈÇ¯¶â¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÊë¤é¤»¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æµ¿¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥Þ¥µ¥¤µ¤ó¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¡¢Âà¿¦¶â2,200Ëü±ß¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃùÃß¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½½Ê¬¤Ê»ñ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃÏÊý¤Ê¤éÊª²Á¤â°Â¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ì¤Ð»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ª¶â¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤½¤ó¤Ê¼«¿®¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ü½»Ä¾¸å¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¡×
¥Þ¥µ¥¤µ¤ó¤Ï¼Â²È¤Î¸Å¤¤²È¤ò1,500Ëü±ß¤«¤±¤Æ¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤ÎÃÇÇ®ºà¤òÆþ¤ì¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤·¤¿½»¤Þ¤¤¤Ï´°àú¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Êë¤é¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ï¤º¤«1¥õ·î¡¢¥Þ¥µ¥¤µ¤ó¤ÎÍýÁÛ¤ÎÀ¸³è¤ÏÂç¤¤¯Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¿åÆ»¤«¤é¿åÏ³¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¶È¼Ô¤ÎÉÔÈ÷¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½é´üÂÐ±þ¤¬°¤¯¡¢¿®ÍÑ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤Î¶È¼Ô¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£Åìµþ¤Ê¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ô»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÊÌ¤Î¶È¼Ô¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÄ¼Ë¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤Ï»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤¿åÆ»²°¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤ÏË»¤·¤¯¤ÆºÇÃ»¤Ç¤â2½µ´Ö¸å¤À¡Ù¤ÈÃÇ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤¹¤é»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤Û¤«¤Î¶È¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¡Ø¤½¤ÎÃÏ°è¤Ï¤â¤¦Ã´Åö¼Ô¤¬°úÂà¤·¤Æ¡¢²ó¤ì¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡Ø¤ª¶â¤òÊ§¤¨¤Ð¤¹¤°²ò·è¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Äí¤ÎÁð´¢¤ê¡¢²°º¬¤ÎÅÀ¸¡¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ÈÅÅ¤ÎÉÔÄ´¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃÏ¸µ¤Î¡Ö´é¸«ÃÎ¤ê¤Î¶È¼Ô¡×¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿À¸³è´ðÈ×¤Ï¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ê´°Á´¤Ëµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
65ºÐ¤Î¿·»²¼Ô¤Ï¡ÖÃÏ°è¤ÎºÇ¼ã¼ê¡×¤È¤¤¤¦²á¹ó
¤µ¤é¤Ë¥Þ¥µ¥¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹½Â¤¤Ç¤·¤¿¡£ÄêÇ¯¸å¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê±£µïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢Ä®Æâ²ñÄ¹¤«¤éÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÏ«Æ¯¤ÎÍ×ÀÁ¡×¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÁð´¢¤ê¡¢Â¦¹Â¤ÎÁÝ½ü¡¢º×¤ê¤Î½àÈ÷¡¢¤½¤·¤ÆÅß¤ÎÀã¤«¤¤Þ¤Ç¡£
¡Ö¥Þ¥µ¥¤µ¤ó¤È¥ê¥ó¥³¤µ¤ó¡¢¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢ÀÄÇ¯²ñ¤Î¼êÅÁ¤¤¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×
Åìµþ¤Ç¤Ï¡Ö¹âÎð¼Ô¡×¤È¤·¤Æ·É¤ï¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î65ºÐ¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê¼ã¼ê¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¡×¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¹ø¤¬ÄË¤¤¤Î¤Ë¡¢¼ã¼Ô°·¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×ÃÏ¸µ½»Ì±¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤Î¥ê¥ó¥³¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÊ¸¶ç¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Ï¡ØÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤¹¾ì½ê¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØÏ·ÂÎ¤ËÊÜÂÇ¤Ã¤ÆÃÏ°è¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¾ì½ê¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤âÀã¤ò¤«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¼Ø¸ý¤òÄ¾¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤¬¿Ô¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤ÎÀ¸³è¤Ï½ª¤ï¤ë¤Î¤À¤È¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï·¸å¡¢°ìÈÖ½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÅÔ²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
ÍýÁÛ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÇã¤¤¤ËÌá¤ë
¥ê¥ó¥³¤µ¤ó¤â¡¢°åÎÅ¤Î¸½¼Â¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÉÂ±¡¤Þ¤Ç¤Ï¼Ö¤Ç1»þ´Ö¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤¿¤Á¤â¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤ÎÃÏ°è¤ËÇÉ¸¯¤¬Â³¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬80Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤³¤ÎÉÔÊØ¤µ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Âà¿¦¶â¤ò¼é¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¡Ø¤ª¶â¤Ç°ÂÁ´¤ÈÍøÊØÀ¤¬Çã¤¨¤ë¾ì½ê¡Ù¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¿¿¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×
·ë¶É¡¢Æó¿Í¤Ï°Ü½»¤«¤é1Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ¡¢1,500Ëü±ß¤«¤±¤¿¼Â²È¤òÊüÃÖ¤·¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎºÆ°Ü½»¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
U¥¿¡¼¥ó°Ü½»¤Î¼ºÇÔ¤òËÉ¤°¡Ö³Ø¤Ó¡×
¥Þ¥µ¥¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎU¥¿¡¼¥ó´õË¾¼Ô¤¬´Ù¤ëÌÕÅÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹·ÐºÑ¡×¤ÎÉÔºß¤ò³Ð¸ç¤¹¤ëÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¶âÁ¬¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ø¼õ¡Ê·ÐºÑ¡Ë¤è¤ê¤â¡¢Áê¸ßÉÞ½õ¤ä¼«ÎÏ¤Ç¤Î²ò·è¡Ê¼«½õ¡¦¶¦½õ¡Ë¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤¨¤ÐÃ¯¤«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åìµþ¤Î¾ï¼±¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯ÃÏÂÓ¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
65ºÐ¤Ï¡Ö¼ã¼ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼«³Ð²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢65ºÐ¤ÎÅ¾Æþ¼Ô¤Ï¡Ö»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÂ¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»Ù¤¨¤ëÂ¦¡×¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤Ç¤¹¡£ÀÅ¤«¤ÊÏ·¸å¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¡ÖÇ¯Îð¹½À®¡×¤È¡ÖµÁÌ³¡×¤ò»öÁ°¤ËÀººº¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Ð¸ýÀïÎ¬¡×¤Ê¤Åê»ñ¤Ï¼Î¤Æ¤ë³Ð¸ç¤Ç
ÃÏÊý¤Î¼Â²È¤ËÂ¿³Û¤ÎÂà¿¦¶â¤òÅê¤¸¤ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ç¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡ÖÇä¤Ã¤ÆÅìµþ¤ËÌá¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°Ü½»Àè¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·×²è¤òÌÊÌ©¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£