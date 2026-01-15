¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÈÆÈÃÇ²ò»¶¡É¤ËËãÀ¸»á¡õÎëÌÚ´´»öÄ¹¤¬·ãÅÜÊóÆ»¡ÄÇÔËÌ¤¹¤ì¤Ð¸å¤í½â¼º¤¤¡ÈÃ»Ì¿À¯¸¢¡É¤Î·üÇ°¤â
14ÆüÍ¼Êý¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÍ¿ÅÞ´´Éô¤Ë¡¢23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¿ôÆüÁ°¤«¤éÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿½°±¡²ò»¶¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿·Á¤À¡£
ÁªµóÆüÄø¤Ï¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¦2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¡Ö2·î3Æü¸ø¼¨¡¦2·î15ÆüÅê³«É¼¡×¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê56¡Ë¤Ï¡Ö¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢14ÆüÌë¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò»ëÌî¤ËÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤ë¤Ê¤ÉÀ¯¶É¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶°Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÏ¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤â¡È¿²¼ª¤Ë¿å¡É¤Ç¡¢¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´±Å¡¤Î¤´¤¯¾¯¿ô¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÁ°¸å¤È¹â¤¤¿ô»ú¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤ÇµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¡Ç26Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¿µ½ÅÏÀ¤âÍ¿ÅÞÆâ¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢Áá´ü²ò»¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Ì±´´Éô¤ÎÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¤ÎÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¡Ê85¡Ë¤ÏÃÏ¸µ²ñ¹ç¡Ê10Æü¡Ë¤Ç¼õ¤±¤¿Æ±»æ¤Î¼èºà¤Ë¡Ô¡Ö¡Ê²ò»¶¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â»Ô¼óÁê¤«¤é²ò»¶°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¸åÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡Ê72¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²ò»¶ÊóÆ»¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯Ï¢Íí¤¬¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢14Æü¤Ë¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿¡Ô¡Ö¹â»ÔÅÅ·â²ò»¶¡×¤ËËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤¬·ãÅÜ¡ª¡¡¹â³Û¸¥¶âµ¿ÏÇ¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤»¤ë¤«¡Õ¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËãÀ¸»á¤¬ÁêÃÌ¤Ê¤²ò»¶¤ËÅÜ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ËãÀ¸»á¡¢ÎëÌÚ»á¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÞ¤Î¡È½ÅÄÃ¡É¤Ë»ð¤é¤º¡¢ÆÈÃÇÅª¤Ë²ò»¶¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¹â»Ô¼óÁê¡£¡È¾¡¤Æ¤Ð´±·³¡É¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁªµó¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÇÍ£°ì»Ä¤ëÇÉÈ¶¤òÂ«¤Í¤ëËãÀ¸»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Àè¤ÎÁíºÛÁª·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡ÈÎ©Ìò¼Ô¡É¡£ÅÞÆâ¤Î¿ÍÌ®¤¬¼å¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¡¢ÎëÌÚ»á¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈËãÀ¸ÇÉ¡É¤Ç¼¹¹ÔÉô¤ò¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÞÆâ´ðÈ×¤ò¸Ç¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿ÈÆâ¤Ë¤¹¤é²ò»¶°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËãÀ¸»á¡¢ÎëÌÚ»á¤ÏÌÌÌÜ¤òÄÙ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÎëÌÚ»á¤Ï´´»öÄ¹¤È¤·¤ÆÁªµó¤ò»ÅÀÚ¤ëÎ©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Û¤«¡¢6Æü¤Ë¤ÏÏ¢Î©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë½©ÇÈ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤¿¤À¡¢Æ±ÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¤«¤Í¤ÆÍ½»»À®Î©¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶°Æ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢13Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡È¿®Íê´Ø·¸¤¬ÍÉ¤é¤°¡É¤È·üÇ°¡£ÎëÌÚ»á¤¬¡È¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¡É¤ÈÏ³¤é¤¹¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤ÇÂç¾¡¤Ç¤¤ì¤Ð¼¨¤·¤ÏÉÕ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¹â¤¤Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬ÅêÉ¼¹ÔÆ°¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ëü¤¬°ì¤Ë¤Ç¤âÇÔËÌ¤â¤·¤¯¤ÏÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤Î¸å¤í½â¤â¼º¤¤¤«¤Í¤º¡¢Ã»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£µ¼Ô¡Ë
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÊÝ¼é²¦¹ñ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¡Ê12ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¡¢¼«Ì±·Ï²ñÇÉ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¿·¿Í¤¬¡¢¡É¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡É¤Ç¼¿¦¤·¤¿Á°¿¦¤Î¾®Àî¾½»á¡Ê43¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µÕÉ÷¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ï»Ù»ý¤¹¤ë¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ï»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÌµ»ö¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£