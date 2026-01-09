◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(日本時間7日〜11日、カタール)

世界のトップ選手が出場する2026年最初のWTTチャンピオンズ。9日、世界ランク4位の張本智和選手が2回戦に登場しました。

初戦から中国選手と対戦。同ランク11位の向鵬選手に3-0で勝利すると、2回戦も中国選手とあたります。

同ランク40位の周啓豪選手に対し、第1ゲーム、4連続ポイントを奪われ2-7と突き放されますが張本選手がどんどん追い上げ先にゲームポイントを奪います。デュースにもつれ込んだ試合をきっちりつかみ張本選手が先取します。第2ゲームも序盤の流れは周啓豪選手に。しかし、7-7で追いつくと最後は連取しこのゲームも張本選手が奪います。第3ゲームは一進一退の攻防。1点を取り合う戦いで、中盤に周啓豪選手に4連続ポイントと離されるも食らいつく張本選手。しかし9-11でこのゲームを落とします。

第4ゲームは張本選手が5連続ポイントでリードすると、周啓豪選手が8-8と終盤で追いつくも及ばず、3-1(12-10、11-9、9-11、11-9)で張本選手が勝利しました。