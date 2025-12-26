「タイトルが卑猥」「男性器を笑いものに」ベストセラー覆面作家が語る“批判との向き合い方”と“執筆をつづける理由”
2017年のヒットした私小説『夫のちんぽが入らない』をはじめ、エッセイ作品など、精力的に書き続けてきたこだまさん。2026年1月には、実際に特別支援学校で働いていた経験をもとにした創作小説『けんちゃん』も刊行されます。とはいえ、こだまさんはもともと専業主婦。どうやって書き手としての道を切り開いていったのか――その軌跡をうかがいました。
◆書き手としての原点
──改めて、こだまさんの人生における「書くこと」の接点からうかがわせてください。
こだま：書き手としての原点は、小学校高学年くらいから毎晩ノートに書いていた日記です。当時の私の世界が「学校だけ」だったので、クラスメイトの行動を勝手にレポートみたいに延々と。いま思えば、完全に性格の悪い日記でした（笑）。でも、人をじっと観察して、言葉にしておきたいっていう癖はあの頃からありました。
──日記はいつ頃まで書かれていたんですか？
こだま：大学の頃に生活が忙しなくなったのでそこでいったん日記はやめ、小学校教師を辞めた27歳頃からブログで再び文章を書き始めました。最初はほぼ家族のこと。あとは一時期、出会い系で出会った変な男性の話とか、自分がやってきた教員の仕事のことですね。読む人が読めば私だと特定できるくらい、けっこう赤裸々に。当時はネットのリスクなんて全然考えず大放出していましたね。
──そこから「お題に向けてみんなが投稿する」という仕組みの「ネット大喜利」にもどっぷりハマったそうですね。
こだま：面白さを競うような自信も経験もありませんでした。お笑い番組を見るのは好きだけど、人前で面白いことを言うタイプではなかった。面白そうなことを思いついても発散する場がなくて、それがブログや大喜利でようやく出せるようになった感じです。「誰でも匿名で書き込める」という安心感もあって、「これだ！」と思いました。
──ブログや大喜利を始めてから、日常の見え方も変わりましたか？
こだま：変なことやおかしなことがあると、「これは忘れないようにしよう」と記憶にとどめて、家に帰ってすぐパソコンに向かうようになりました。何もない田舎町だと思っていたけど、「田舎すぎる不便さ」も含めて書けることはいっぱいあったんだとも気づいたんです。仕事を辞めて何もすることがない時期だったので、どこの誰かも知らない人が読んでくれる。それだけで生活が回り始めて、楽しくなっていきました。
◆文学フリマから『夫のちんぽが入らない』のヒットへ
──そこから、2014年の文学フリマ初参加へとどうつながっていきましたか？
こだま：30歳ぐらいから、「文学フリマというものがあるらしい」という情報だけは知っていました。書き手が自分で本を作って売るイベント、くらいの理解で。でも、田舎住みの私にとっては「東京に行く」というだけで大きなハードルで、自分には関係ない世界だろうとも思っていました。
それが40歳手前になって、「気になっていることはやってみたい」と急に思うようになったんです。年齢による焦りもあって、「今動かなきゃ」と。ひとりで参加する勇気がなかったので、ネット大喜利仲間で、面白いブログを書いていた漫画家のたかたけしさん、たかさんと親交のあった作家の爪切男さんと乗代雄介さんの四人で合同誌を作りました。
──そこで発表したのが『夫のちんぽが入らない』。反響はどうでしたか。
こだま：予想以上でした。ただ、自分の原稿を世に出すこと自体、ものすごく勇気のいることだったなと。タイトルを見てもわかるように、まわりの人に話せないような内容ばかりで、私が一時、夫がいながらも出会い系で男性と会っていたことも書いています。大喜利で知り合った人たちも私の過去は知らない状態だったわけなので、いきなり自分の「汚い部分」をさらけ出すのは本当に怖かったですね。
