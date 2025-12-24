この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

部活漬けで勉強しない我が子、放置は危険？元中学教師が教える親のNG対応と最終手段

思春期の子育てアドバイザーで元中学校教師の道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【危険】部活漬けで勉強ゼロ…このまま放置するとどうなる？親がやるべきこと」と題した動画を公開。部活動に熱中するあまり勉強をおろそかにしてしまう子どもに対し、親が取るべき具体的な対応策を解説した。



まず道山氏は、子どもがクラブチームなどの活動に本気で打ち込んでいる場合、親はその活動を応援することが基本姿勢だと語る。多くの子どもが本気になれるものを見つけられない中で、熱中できることがあるのは素晴らしいことであり、その経験は将来必ず生きると指摘した。



しかし、成績があまりに悪い場合は話が別だという。道山氏は具体的な基準として「オール3以上なら全く気にする必要はない」とする一方、「オール2以下」の成績になった場合は、親が現実を伝えるべきだと説明した。例えば、「今の状態が続くと、高校に進学できない可能性がある」「大好きなサッカーが高校ではできなくなってしまう」といった、将来の選択肢が狭まる可能性を冷静に伝えることが重要だと助言。その上で、親が勉強を教えたり、一緒に計画を立てたりするなど、できる範囲でのサポートを申し出ることが望ましいとした。



それでも子どもが勉強に取り組まない場合の最終手段として、道山氏は2つの作戦を提示。1つ目は、「評定2以下になったら、平日の練習は休む」など、部活動の継続に条件を付ける方法だ。ただしこの方法は、親子関係によっては子どもが荒れる可能性もあるため注意が必要だという。



2つ目は、氏が最も効果的だとする「監督から話してもらう」方法だ。思春期の子どもにとって、親の言うことよりも尊敬する監督の言葉は絶対的な影響力を持つと氏は指摘する。親が監督に成績表を見せて相談し、「オール2以下なら練習に来るな」といった厳しい言葉をかけてもらうことで、子どもは勉強せざるを得ない状況になると解説した。



子どもの情熱を頭ごなしに否定するのではなく、将来を見据えた現実を伝え、時には子どもが最も尊敬する第三者の力を借りる。部活と勉強の両立に悩む家庭では、試してみてはいかがだろうか。