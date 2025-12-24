43歳・真木よう子、第2子出産を報告「体重は、12キロ減ったよー」 育児は「体力勝負」トークも、パートナーは16歳年下の俳優・葛飾心
俳優の真木よう子（43）が24日、自身のYouTubeチャンネル「金森姉弟」を更新。第2子の出産を報告した。パートナーは16歳年下の俳優・葛飾心。
【写真】真木よう子のパートナー、俳優の葛飾心
YouTubeは、自身の弟・仁氏とともにトークする内容。「【出産報告】母子共に健康です。」と題した動画を公開し、「ついにね、産まれました」「母子ともに健康です」などと報告。さらに、妊娠糖尿病を発表していたこともあり「何かと心配をおかけしましたが無事に」と話し、「新生児育児もね、割と体力勝負だからね」と、43歳の育児についても振り返った。
報告後は、楽しい雑談を交えながらYouTube動画の内容についてトーク。真木は「これからどんどん、いろんなことをやっていきたい」「40代アスレチックやりたいね」などと前向き。これからやりたいことについて、「外食がしたい。外で焼肉を食べに行きたい」と即答し、「妊娠糖尿病だったじゃん。だから妊娠の期間から外食を控えてて、出産しても新生児育児期間は外食できない」「今の季節だったら、牡蠣よ。オイスターバーとか」と想像していた。
また「ママ友を、これから作る」と笑顔。「子どもが大きくなったら、めっちゃナンパするよね」と話し、さらに今後楽しみたいことについて「さまざまなことだね。役者ももちろん、求められるんであればやっていきたい。40代もこっからなので、こっから0で始めることも」と前向き。最後に「今年も、ありがとうございます。来年もぜひ、少しずつ成長していきますので、よい年越しを」と締めくくり、手を振りながら「体重は、12キロ減ったよー」と伝えた。
