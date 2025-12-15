「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“女が社内の忘年会を抜け出して、男の先輩と初めて向かった先”に“銀座の達人がこっそり教える、知る人ぞ知る秘密の社交場３軒”から“芸歴35年・宮野真守がエンタメ界で輝き続ける理由”まで。さて、栄えあるベスト１は？

★第１位23年間彼氏ナシの総合商社勤務の女。社内の忘年会を抜け出して、男の先輩と初めて向かった先は

栞ちゃんは気がきく。栞ちゃんは可愛い。それが、私が職場で言われる言葉トップ2だ。





「やだ、そんなことで悩んでんの？デーティング期間なんて最高じゃない。何人ともお試しで付き合ったっていいんだから、私なんて年がら年中デーティング期間よ。アメリカ式のルールの方が好きだって人も多いけどね」



「いや、でも僕は同時進行って好きじゃないんですよね。付き合う人は結婚を考えられる人がいいんで」



遥斗の答えに、ギャル姐は「やだ〜、かわいー、タイプ〜」とからかう。すると側で聞いていた20代前半の女性が話に入ってきた。



「え、莉乃さんといい感じなんですか？」

「いや、いい感じかどうかは…。それより、莉乃さんのこと知っているの？」



★第３位銀座の達人がこっそり教える、知る人ぞ知る“秘密の社交場”３軒。焼き鳥店や割烹で味わう大人の時間

この街を愛し続ける者がいる。そんな彼らが贔屓にする店には、銀座ならではのロマンが隠れていた。



達人たちが案内する、秘密の行きつけへいざ。



★第４位銀座の“大人の隠れ家メシ”3選。会員制バーのカツサンド、割烹の定食など

フリーのライターに転向する前は東カレ編集部に在籍。初めてひとりで任されたのが銀座特集だったと小寺さんは振り返る。



「当時の『鮨いわ』で、編集長と決起会をしました。明日から、１丁目から８丁目まで歩き回ってネタを探すぞ、と。いい時代でしたね。



『銀座ロックフィッシュ』でハイボールを飲みながら情報収集をしたり、『ボン・シャン』（閉店）でひとりフレンチデビューをしたり。若旦那衆にお話を伺えたのも貴重な体験でした」



その後出合った『厨房酒場 カモメセラー』は、いまも定期的に訪れる“秘蔵”の店。



★第５位「素のままが認められて、自信を持てた」芸歴35年・宮野真守がエンタメ界で輝き続ける理由

芸歴35年という圧倒的な経験値。声優、俳優と活動は多岐に渡る。さらには、アーティストとしてアジアツアーを行っていくなど、ますますキャリアの幅を広げている宮野さん。



いま東京の日本料理界の“台風の目”ともいわれる『寛心』へご案内した。



