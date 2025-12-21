女優、モデルの冨永愛さん（43）が12月20日、自身のインスタグラムを通じて妊娠を発表しました。ネット上ではお相手の俳優、⼭本⼀賢（いっけん）さん（39）にも注目が集まっています。



【写真】冨永愛さん「俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を…」お相手の山本さんとは

山本さんは1986年1月生まれ、東京都出身。2018年から俳優を始め、小島央大監督の「JOINT」（2021）で映画デビュー。今年上映の映画「火の華」（10月から全国で順次上映中）では主演を務めています。雑誌「UOMO」にもモデルとしてたびたび登場。「マイナビ農業」の2025年11月10日公開の記事では、今年に入りお気に入りの場所である新潟に一軒家と畑を借り、東京との2拠点生活を始めたことや、将来の夢などについて語っています。



山本さんの公式インスタグラムには、イギリスの雑誌で表紙を務めた姿や映画の撮影風景、日常のオフショットなどがずらり。冨永さんの発表を受け、山本さんを初めて知ったネットユーザーからは、「イケメンでびっくり」「めっちゃかっこいい」「イケオジすぎる」「気になる」などの声が。また、冨永さんの身長が179cm、山本さんが180cmという長身カップルに「スタイル抜群なお二人」「お似合いの2人」といった反応も見られました。



冨永さんは自身のインスタで「このたび、俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と発表。現在の状況について、「⼾惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております。年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた⽅々にのみお伝えしてまいりましたが、さまざまな場⾯でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました」と心境をつづっています。