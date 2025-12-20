Ì¡²è¡ØAKIRA¡Ù¤ÎÂçÍ§¹îÍÎ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀè¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡×
¡ØAKIRA¡Ù¡Ø¥¹¥Á¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Ì¡²è²È¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÂçÍ§¹îÍÎ¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Ìó4Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÍ§¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¶äºÂ±Ø¤Ë¡¢¸¶²è¡¦´Æ½¤¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¡ØProcession Spin¡Ù¤òÅ¸¼¨¡£ºîÉÊ¤Ï½Ä2.4¥á¡¼¥È¥ë²£7.0¥á¡¼¥È¥ë¡£164¸Ä¤ÎÆ«ÈÄ¤Î¥Ô¡¼¥¹¤È¥Ö¥í¥ó¥º¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿4¥Ô¡¼¥¹¡¢¹ç·×168¥Ô¡¼¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆìÊ¸»þÂå¤«¤é¿Í´Ö¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈþ½Ñ¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤¬¸½Âå¤«¤é¤½¤ÎÀè¤Ø¤ÈÏ¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤¬ºîÉÊ¤ª¤è¤ÓºîÉÊÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´°À®¤Þ¤ÇÌó4Ç¯¡¡À©ºî¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÌÀ¤«¤¹
¡½¡½¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Æº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ºÇ½é¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÏ²¼Æ»¤ØÍè¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ëºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é4Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤¢¡¢´¶ÌµÎÌ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤Þ¤¢¤¹¤´¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°Åª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡È¥¢¡¼¥È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡É¤È¡£¤À¤«¤éÆìÊ¸¤«¤éÌ¤Íè¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥È¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥³¥é¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À°ìËÜ¤ÎÆ»¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤Í¡¢°Õ³°¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë³Ê¹¥°¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤ò°ì²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¿§¤ó¤Ê¹½À®¤¬¡¢Âç¤¤Ê¹½À®¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤°¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤Ê¤ê¤¤¤í¤¤¤í¶ì¤·¤ó¤Ç¤«¤Ê¤êÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤Ç¤â¤Þ¤¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£º£Æü¤¬Íè¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯»È¤¦¶äºÂ±Ø¤Ç¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¤³¤¦Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤À¤±ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¡²è²È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¡ØAKIRA¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯¤òÉÁ¤¤¤¿¥ï¥±
¡½¡½¡ØAKIRA¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯¤â¡È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤¿¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤ì¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¤â¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤Þ¤¢°ì±þÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤È¤·¤Æ¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¤Í¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£»þÂå¤È¶¦¤ËÎ®¤ì¤ë¥¢¡¼¥È¤Ë¡ÖËÍ¤é¤Ï°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×
¡½¡½ÆìÊ¸¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤ÎÈþ½Ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ä»ñÎÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¹¤¤¤³¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¿§¤ó¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ë¤È¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡¢±Ç²è¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤È¤¤È¤«±Ç²è¤Î»þ¤È¤«¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò»ñÎÁ¤Ç¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤Þ¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¤³¤ÈÀ¸¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÆìÊ¸»þÂå¤Î²Ð±ë¡Ê¤«¤¨¤ó¡Ë·¿ÅÚ´ï¤Ç¤¢¤ê³ùÁÒ»þÂå¤Î±¿·Ä¡¦²÷·Ä¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤ì¤Î¤ªÎé¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Î¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤Î¤½¤¦¤¤¤¦Èþ½Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆìÊ¸¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢³ùÁÒ¤â¹¾¸Í¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ËËÍ¤é¤Ï°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ö¤ó¤Í¡¢¤½¤ì¤¬¤Í¤½¤Î»þÂå¤Î¤Í¡¢ºÇÀèÃ¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÈÖ¤Í¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î³Ê¹¥¤¤¤¤¤â¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÆìÊ¸»þÂå¤Î²Ð±ë¡Ê¤«¤¨¤ó¡Ë·¿ÅÚ´ï¡£¡Ö¤É¤¦¤À³Ê¹¥¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤À¤«¤éËÜÅö¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¼¡¤Ï¤Í¡¢¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¿Í¤¬¤â¤Ã¤È¡£¤â¤¦ËÍ¤â¤«¤Ê¤êÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¼ã¤¤¿Í¤¬¼¡¡¢¿·¤·¤¤¤Îºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¹¤¯ÍÍ¡¹¤Ê»þÂå¤ÎÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ê¥Þ¥º¤äÀï´ÏÂçÏÂ¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÌÌ¤â¤¤¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤ä²¿¤Ç¤â¥¢¡¼¥È¤â¤¢¤ì¤ÐÀïÁè¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤È°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥È¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥È¤â¤¢¤ì¤ÐÀïÁè¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ¶·¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤¦¤±¤¿¤â¤Î¤¬¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¤À¤«¤éº£¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¥¢¥Ë¥á¤À¤Ã¤¿¤êÌ¡²è¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÎ¤ÏÉâÀ¤³¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¼íÌîÇÉ¡É¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÊÌ¤Î½ê¤Ç¡¢Å·¾å³¦¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤¬»Ä¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Ð¡¢°Õ³°¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶Ó³¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ªÅÚ»º¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¹¾¸Í¤ËÍè¤¿¿Í¤Î¤ªÅÚ»º¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬º£¤À¤È¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Èº£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Þ¤ê¥¢¡¼¥ÈÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¶áº¢¤Ï¥¢¡¼¥È¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ì¡²è¤À¤Ã¤¿¤ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¤Í¡£
º£¤«¤éºî¤ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡¢°ì±þ¡È¤½¤¦¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¤¤¤Þ¤Ê¤ª»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀè¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡×
¡½¡½¸½ºß¡¢Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ50Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¤ä»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢Àè¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È¤¨¤¨¤³¤ì²¿¡©¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤ß¤ó¤Ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¥í¥Ã¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢º£¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÆü¡¢µÞ¤Ë¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤òÄ°¤¤¤Æ¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¾å¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆËÍ¤é¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÈþ½Ñ¤Ã¤ÆÁ´Éô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¾å¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸Å¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÌá¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÌá¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤¢¤½¤³¡ÊÆìÊ¸»þÂå¡Ë¤Þ¤ÇÌá¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÂçÍ§ÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ï³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
³°¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£¤½¤³¤¬»ÄÇ°¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬¤Í¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÎ20Âå¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤Ã¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞËÍ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤íÆ¬¤¬°¤¯¤Æ±Ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¼ã¤¤¿Í¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Í¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âº£¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬ÀÎ¤Û¤Éµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤Î¾ì½ê¤òÃµ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ª¤ì¤ÏÅìµþ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¢£»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡È³Ú¤·¤à¤³¤È¡É
¡½¡½»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï°Õ³°¤È¤Í¡¢»ý¤¿¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¤Í¡¢»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÇºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤ê»Ï¤á¤¿¤é¡¢Ì¡²è¤À¤Ã¤¿¤é»Ï¤á¤¿¤é½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Î¼«Ê¬¤ò³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ò±Ê±ó¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¡£ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤¦¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡¢Áá¤¯¼¡¤Î¿Í¤Ë¾ù¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¤¢¤È²¶¤Ï²Èµ¢¤Ã¤Æ¿åËÏ²è¤Ç¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¡¡
¡¡
ÂçÍ§¹îÍÎ¤µ¤ó¤Ï1973Ç¯¡¢¡ØÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¡Ø½ÆÀ¼¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1983Ç¯¤Ë¡ØÆ¸Ì´¡Ù¡ØAKIRA¡Ù¤òÈ¯É½¤·¡¢1988Ç¯¤Ë·à¾ìÈÇ¡ØAKIRA¡Ù¤Ç¼«¤é¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡ØMEMORIES¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥Á¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£2005Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤è¤ê·Ý½ÑÊ¸²½·®¾Ï¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥¤¥º¥Ê¡¼¾Þ¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é»ç¼úË«¾Ï¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£