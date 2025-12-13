»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ö¥ª¥ì¤¬È¯Ã£¾ã³²¡Ä!?¡×40²á¤®¤Æ²¿¤òº£¹¹¡Ä¸¡ºº·ë²Ì¤Ë¶ÃØ³¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
º£²ó¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Î´ë²è¡Ö¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥Ó¥º¡×¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ ²ð¸îÆüµÌ¡²è¡ØÅÅ»Ò½ñÀÒ¤È¿ÆÉã¤Î²ð¸î¡Ù¤Ç¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×40¼þÇ¯µÇ°Ì¡²è¾Þ¥¨¥Ã¥»¥¤ÉôÌç¤Ç²Âºî¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¥¯¥í¥ß¥Ä¤µ¤ó(@kuromitsu1510)¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡Ö´Å¤¨¡×¡ÖÂÕËý¡×¡ÖÅØÎÏÉÔÂ¡×¤ÈÁÂ¤Þ¤ì¡¢¡ÈÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÉÁ¤¤Ï¤¸¤á¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¡Ø³¥Äã¡¡À¸¤¤Å¤é¤¤+¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
ºî¼Ô¤Î¥¯¥í¥ß¥Ä¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡Ö³¥Äã¡¡À¸¤¤Å¤é¤¤+¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¼Ò²ñ¤äÆü¾ï¤ÇÊú¤¨¤ë¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥í¥ß¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ËÀäË¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤«¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¶ìÇº¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
È¯Ã£¾ã³²¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤È¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤º¡¢¿ÇÃÇ¤¬²¼¤ê¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥í¥ß¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤¿¥®¥ê¥®¥ê¤Î·ò¾ï¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¿¦¾ì¤Ç¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Û¤É¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¡¢¾å»Ê¤«¤é¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÅØÎÏÉÔÂ¡×¤Ê¤É¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥í¥ß¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ÎÅÙ¤Ë¼«Ê¬¤Ï¡Ø¥À¥á¿Í´Ö¡Ù¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¡ÖÆÃÀ¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥í¥ß¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÁêÃÌ¤Ç¤¤º¡¢ÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡Ø´Å¤¨¡Ù¤ä¡ØÂÕËý¡Ù¤ÈÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÍý²ò¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤â»þÀÞ¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤ë¤¿¤á¡Ö¿É¤¤¤Î¤Ï¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¥¯¥í¥ß¥Ä¤µ¤ó¡£
¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤Î¼Â¾ð¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¹¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÂ¿¤¯¤Îµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
²èÁüÄó¶¡¡§¥¯¥í¥ß¥Ä(@kuromitsu1510)
