¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÞ¤¨¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤È£³Ç¯£¶£¹£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£·²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££±Ç¯Ê¿¶Ñ£²£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£µ²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ïµß±çÅê¼ê¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¡£¥á¥Ã¥Ä»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£³£¹¡×¤ÏµåÃÄ¤Î±Êµ×·çÈÖ¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö£³¡×¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¿·¼é¸î¿À¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡Ö£×£Å£Ì£Ã£Ï£Í£Å¡¡£Ä£é£á£ú¡¡£Æ£á£í£é£ì£ù¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î¾þ¤ê¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¥Æ¥¤¥ß¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î¶Ê¡Ö£Î£á£ò£ã£ï¡×¤¬ÂåÌ¾»ì¡£ÅÐ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î²»¿§¤¬µå¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¾¡Íø¤ò³Î¿®¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈËâ¶Ê¡É¤¬ÂåÌ¾»ì¤À¡£
¡¡ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö»È¤¦¤Ä¤â¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ò£Í£Ì£Â¸ø¼°¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¤ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤âµÇ°»£±Æ¤·¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥Ç¥£¥¢¥¹¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢ºÇ¶¯¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£