日本高野連は12日、第98回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間、甲子園）の21世紀枠候補9校を発表した。21世紀枠2校を含む出場32校は、来年1月30日の選考委員会で決定する。

OBたちの、オールドファンの熱い期待を乗せて、上尾（埼玉）の夢がつながった。2年生が沖縄修学旅行、1年生は芸術鑑賞会のため部員は不在。高野和樹監督が「身が引き締まる思い。誇りと責任を持ってやってきた姿が認められたと思う」とかみしめた。

75年夏に原辰徳（元巨人監督）を擁する東海大相模を破ってベスト4など春夏計7度の甲子園出場の古豪。高野監督が2年生だった84年夏を最後に甲子園から遠ざかるが、私立全盛の埼玉で「公立の希望」になってきた。

横に漢字で「上尾高校」のユニホームは変わらない。「何とかもう一度甲子園へと思ってやってきた。甲子園で上尾のユニホームを見てほしい」。過去に埼玉県から21世紀枠での選出はなく、伝統校の誇りと責任感を胸に運命の日を待つ。（秋村 誠人）

▽21世紀枠 甲子園への出場機会を広げるために01年の第73回選抜大会から導入。練習環境などのハンデ克服や地域貢献など戦力以外の要素も加味する。秋季都道府県大会16強（加盟129校以上の場合は32強）以上を条件に、全国9地区から1校ずつ候補として推薦し、2校が甲子園に出場。08〜23年は3校（13、21年は4校）が出ていたが24年から再び2校となった。最高成績は01年宜野座（沖縄）と09年利府（宮城）の4強。