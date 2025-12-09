すき家（東京都港区）の牛丼チェーン「すき家」が、「濃厚コク辛」な味わいの鍋定食「牛・旨（うま）辛豆腐鍋定食」を12月16日午前9時から期間限定で発売します。

【画像】「ねぎ好き集まれ〜！」 白髪ねぎがいっぱいの「白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食」を見る！

「牛・旨辛豆腐鍋定食」は、すき家の鍋メニュー第2弾の商品で、10月に発売された第1弾では「牛すき鍋定食」「牛・胡麻麻辣湯（マーラータン）鍋定食」が登場。2種類の豆板醤（トウバンジャン）、甜麺醤（テンメンジャン）、豆鼓醤（トウチジャン）といった、4種の醤を使用したスープに、牛肉と、1日の摂取目安の約半量となる野菜、豆腐が入った食べ応え抜群な鍋となっています。

また、「牛・旨辛豆腐鍋定食」に白髪ねぎをトッピングした「白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食」も同時に発売されます。

価格は、「牛・旨辛豆腐鍋定食」の並盛が980円（以下、税込み）、鍋の単品が850円。「白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食」の並盛が1130円、鍋の単品が1000円です。

一部店舗を除く1918店舗（12月9日時点）で販売予定です。