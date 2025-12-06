この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

牛と自然に癒される。脳科学者、茂木健一郎が語る英国ケンブリッジでの特別な朝時間

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 英国、ケンブリッジの、緑と川と牛さんたちと。２０２５年１０月出走。」と題した動画を公開しました。かつて留学で滞在したというイギリス・ケンブリッジの街を走りながら、心身をリフレッシュする「旅ラン」の様子を紹介しています。



動画は、ケンブリッジのケム川沿いを走る茂木氏の姿から始まります。旅ランの途中、茂木氏が「びっくりしました」と驚きの声を上げたのは、街中に放牧されている牛の存在でした。かつて下宿していたというニューナム地区の近くで牛の群れに遭遇し、懐かしさを感じている様子がうかがえます。茂木氏によると、川沿いに生える柳の葉が同じ高さで刈り揃えられたようになっているのは、牛たちがその高さまで葉を食べるからだといいます。牛が入れない水辺の葉は青々と生い茂っており、牛と自然が共存することで生まれるユニークな景観について解説しました。ほかにも、信号が発する特徴的な音を聞き、留学時代を回顧する場面も見られます。



茂木氏は、ケンブリッジで過ごした日々が現在の活動の礎になっていると語ります。そして、これからも新たな発見を求めていきたいという意欲を示しました。美しい自然と歴史的な街並みが融合したケンブリッジの風景は、日々の喧騒を忘れさせてくれます。心と体を整える「旅ラン」という新しいライフスタイルは、休日の過ごし方のヒントになるかもしれません。