年収900万円の40代男性、転職で「ボーナスが2年前の2倍。一桁増えました」と歓喜　前職では減額も

冬のボーナスを心待ちにしている人は多いだろう。しかし転職を機に額が大きく変動し、明暗が分かれることもある。投稿を寄せた千葉県の40代男性（素材・化学・食品・医薬品技術職／年収900万円）は、転職で経済的な潤いを取り戻したようだ。

現在は転職2年目だが、前職の最後のボーナスに苦い思い出があった。

「2年前の冬は年末での退職を申し出た後だから評定下げられてボーナス減額されました」

退職が決まっている社員に対し、評価を厳しくする企業は残念ながら存在する。男性もその憂き目に遭い、当時は悔しい思いをしただろう。（文：長田コウ）

「中小企業としてはもらっている方だと思うので満足している」

しかし、新天地では活躍したようだ。

「昨年、今年のボーナスでは転職1年目からスタートダッシュかました結果、役員からの加算も貰えて2年前の2倍で一桁増えました！」

男性は金額を明かしてないが、「一桁増えた」ということは、たとえば数十万円だった支給額が百万円台の大台に乗ったということだろうか。いずれにせよ、実力を正当に評価してくれる環境に移ったことで、収入だけでなくモチベーションも大きく向上した様子だ。

埼玉県の50代男性（エンジニア／年収800万円）は、「昨年は大手企業だったので、120万ぐらいもらえた」と振り返る。しかし、今年は中小企業に転職したため、支給額は「50万ほど」と半減以下になってしまった。

大幅なダウンだが、男性はそこまで不満ではないようだ。

「中小企業としてはもらっている方だと思うので満足している」

使い道については「温泉旅行と老後資金に当てようと思う」と書いている。

ボーナスの額は確かに重要だが、働く環境への満足感や納得感があればいい、金額の多寡だけがすべてではないということだろう。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU