茂木健一郎「中国を一つと決めつけるのは危険」―14億人の多様性に着目を
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「中国は一つではない。」──脳科学者・茂木健一郎氏が、自身の動画内でネット上で繰り広げられる日中関係の議論について自身の考えを語った。茂木氏は、「僕はやっぱり一つ重要な考え方として、中国って一つではないっていうことだと思うんですよ」と前置きし、約14億人が暮らす中国の多様性について強調した。
動画の中で茂木氏は、中国共産党が「中国は一つ」と強調する背景には政治的な理由があると認めつつ、「14億人いるってことは、それだけ多様性も高いってことですよね」と指摘。中国には公式に55の少数民族や、異なる言語・文化を持つ人々が存在しており、単純な「中国人」像で語ることは現実的でないと主張した。
続けて「日本側でも、ネットの世論を拝見していますと、中国はこうだ、ああだっておっしゃってるんですけど、一つじゃないわけでしょ」と述べ、日本・中国ともに「◯◯人はこうだ」という単純化した言い方自体が成立しないと指摘した。また、「人間の言語ってとても不思議なもので、ある対象に対して中国はとか中国人はっていう言い方しちゃうんですけど、便利ですけどね。実態としては多様」と語り、言語的なラベル付けが持つ問題点についても言及した。
中国語に関しても、「北京語と上海語と違うわけでしょ。もちろん台湾は今、繁体字使ってて…どの中国語かっていう問題がある」と発言。緩やかに繋がっているように見えても、言語でも文化でも大きな幅と多層性があると強調した。
さらに、ネット世論や炎上しやすい日中間のテーマについて、「本来多様な事象を一つにまとめ上げちゃおうっていう…通りやすいというか、炎上しやすい」と分析。そのうえで「ネットの世論っていうのは、現実と乖離しやすい」と現状のSNSの傾向を批判している。
茂木氏は、「個々の中国人に出会った時、14億人が一つだという幻想やステレオタイプで接するのは変なことになる」と説明し、「目の前の人に、一人の人間としてリスペクトを持って、接することをやった方が絶対にその人と仲良くなれるし、ステレオタイプを超えた繋がりができる」と語った。
動画の締めくくりとして、「ものごとを一つに決めつけて語ろうとせず、目の前の人間にリスペクトを持って向き合うことが、人間力が試される時代であり、より豊かで面白い世界につながる」とまとめ、「『そういう考え方をぜひちょっと皆さん、やっていただけたら嬉しいなと心から思う次第でございます』」と視聴者に呼びかけた。
動画の中で茂木氏は、中国共産党が「中国は一つ」と強調する背景には政治的な理由があると認めつつ、「14億人いるってことは、それだけ多様性も高いってことですよね」と指摘。中国には公式に55の少数民族や、異なる言語・文化を持つ人々が存在しており、単純な「中国人」像で語ることは現実的でないと主張した。
続けて「日本側でも、ネットの世論を拝見していますと、中国はこうだ、ああだっておっしゃってるんですけど、一つじゃないわけでしょ」と述べ、日本・中国ともに「◯◯人はこうだ」という単純化した言い方自体が成立しないと指摘した。また、「人間の言語ってとても不思議なもので、ある対象に対して中国はとか中国人はっていう言い方しちゃうんですけど、便利ですけどね。実態としては多様」と語り、言語的なラベル付けが持つ問題点についても言及した。
中国語に関しても、「北京語と上海語と違うわけでしょ。もちろん台湾は今、繁体字使ってて…どの中国語かっていう問題がある」と発言。緩やかに繋がっているように見えても、言語でも文化でも大きな幅と多層性があると強調した。
さらに、ネット世論や炎上しやすい日中間のテーマについて、「本来多様な事象を一つにまとめ上げちゃおうっていう…通りやすいというか、炎上しやすい」と分析。そのうえで「ネットの世論っていうのは、現実と乖離しやすい」と現状のSNSの傾向を批判している。
茂木氏は、「個々の中国人に出会った時、14億人が一つだという幻想やステレオタイプで接するのは変なことになる」と説明し、「目の前の人に、一人の人間としてリスペクトを持って、接することをやった方が絶対にその人と仲良くなれるし、ステレオタイプを超えた繋がりができる」と語った。
動画の締めくくりとして、「ものごとを一つに決めつけて語ろうとせず、目の前の人間にリスペクトを持って向き合うことが、人間力が試される時代であり、より豊かで面白い世界につながる」とまとめ、「『そういう考え方をぜひちょっと皆さん、やっていただけたら嬉しいなと心から思う次第でございます』」と視聴者に呼びかけた。
関連記事
脳科学者、茂木健一郎「甘いチーズの妖精が口の上で踊る」カリフォルニアのポルトの話題のチーズケーキ絶賛！
脳科学者、茂木健一郎「ブラックホールの事象の地平線の“不思議な見え方”―外からは止まる、でも宇宙飛行士は…」
脳科学者・茂木健一郎が語る「自分より大きなものに包まれる」森林浴の効能と日本文化の本質
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。