野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が１７日、来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向け、９月中に候補になるＭＬＢ所属の日本人選手に出場オファーを出していたことを明かした。ＷＢＣを組織するＭＬＢ傘下「ＷＢＣＩ」側にリストを提出。ドジャースの大谷翔平投手（３１）を含め「（メジャー契約の）全員、名前は書いています」とした。

韓国との強化試合から一夜明けた井端監督は、スーツ姿で明治神宮大会を視察に訪れていた。関係各所にあいさつが目的。忙しく所用を終えると視線を来年３月に向けた。前日１６日の試合後会見でも「まずは選考から」と話したように今後は大会連覇に向け、メンバーの絞り込み作業を急ぐ。

「準備、動き出しも含めて選手には１日でも早く伝えたいと思っています。ただ、国内だけじゃない。早く提出したリストの返事が欲しいです」

すでにＭＬＢに所属する日本選手には今年９月に、ＷＢＣを組織するＭＬＢ傘下「ＷＢＣＩ」を通じてオファー済みであることを告白。大会に参加するには、各選手が主催者と出場契約を締結する必要がある。所属球団を通じて候補選手に通達し、意向などを確認する流れだが、侍ジャパン側にはまだ返答がない。

候補選手について井端監督は「皆さんが思っている選手は入っていますよ」と説明。右肘を手術したパドレスのダルビッシュは厳しいが「予備枠も含めて入れておかないと。（メジャー契約の）全員、名前は書いています」とし、ドジャースの大谷や山本、カブスの鈴木らＭＬＢ所属選手に“全員集合”を求めた。

期限のない返答を待っている状態で「なかなか、こちら（ＮＰＢ所属）のメンバーも決められない」と苦悩を吐露。それでも年内、遅くても１月上旬の通達を理想とするだけに「待って、待ってだと遅くなってしまう。ある程度シミュレーションしながら、日本の選手も並行して選考していく」と明かす。大会連覇に向け、最善の準備を進める。